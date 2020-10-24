ОФИЦИАЛЬНО. Ильющенков покинул Рух

Львовский «Рух» прекратил сотрудничество с 30-летним вратарем Александром Ильющенковым.

Голкиперу, который выступал за львовян с 2017 года, предоставлен статус свободного агента, сейчас он пребывает в поиске нового клуба.

В футболке «Руха» Ильющенков провел 46 поединков, из них 17 отстоял на ноль. Последний раз выходил на поле в октябре 2019 года в матче Кубка Украины против «Мариуполя» (0:1).