ОФИЦИАЛЬНО. Ильющенков покинул Рух

Львовский «Рух» прекратил сотрудничество с 30-летним вратарем Александром Ильющенковым.
Голкиперу, который выступал за львовян с 2017 года, предоставлен статус свободного агента, сейчас он пребывает в поиске нового клуба.
В футболке «Руха» Ильющенков провел 46 поединков, из них 17 отстоял на ноль. Последний раз выходил на поле в октябре 2019 года в матче Кубка Украины против «Мариуполя» (0:1).
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Источник — ФК Рух Львов
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