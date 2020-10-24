Андре ШЮРРЛЕ: «После разговоров с Моуриньо думал, что больше не выдержу»

Чемпион мира-2014 вспомнил работу с Жозе Моуриньо

  • 24.10.2020 11:57
  • 665 просмотров
  • 0 комментариев
Андре ШЮРРЛЕ: «После разговоров с Моуриньо думал, что больше не выдержу»
© instagram.com/andreschuerrle

Экс-игрок сборной Германии Андре Шюррле, который летом завершил карьеру, вспомнил работу с Жозе Моуриньо в «Челси»:

«Жозе – жестокий парень. Я всегда думал: «Что он делает? Почему он относится так ко мне? Почему так относится к другим людям?».

Теперь-то я понимаю, чего он хотел и с какими ресурсами работал. Но тогда я не мог справиться с его требованиями из-за жесткости и психологического давления.

Мне было невероятно сложно. Часто я ехал домой после разговоров с Моуриньо и думал, что больше не выдержу. А что я мог сделать? Он оказывал просто невероятное давление».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности