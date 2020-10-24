Андре ШЮРРЛЕ: «После разговоров с Моуриньо думал, что больше не выдержу»

Экс-игрок сборной Германии Андре Шюррле, который летом завершил карьеру, вспомнил работу с Жозе Моуриньо в «Челси»:

«Жозе – жестокий парень. Я всегда думал: «Что он делает? Почему он относится так ко мне? Почему так относится к другим людям?».

Теперь-то я понимаю, чего он хотел и с какими ресурсами работал. Но тогда я не мог справиться с его требованиями из-за жесткости и психологического давления.

Мне было невероятно сложно. Часто я ехал домой после разговоров с Моуриньо и думал, что больше не выдержу. А что я мог сделать? Он оказывал просто невероятное давление».