Новичок Динамо Белуце получил вызов в сборную Румынии

В ноябре румынам предстоит сыграть три поединка

  • 24.10.2020 10:59
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Новичок Динамо Белуце получил вызов в сборную Румынии
© Instagram. Тудор Белуце

Недавний новичок «Динамо» Тудор Белуце, который пока не успел провести дебютный поединок за киевскую команду, получил вызов в национальную сборную Румынии.

В ноябре команде Мирела Рэдоя предстоит провести три поединка: товарищеский противе Беларуси, а также две игры Лиги наций с Норвегией и Северной Ирландией.

В октябре Белуце вызывался в молодежную сборную Румынии, приняв участие в поединке против Мальты (4:1).

Последний к нынешнему моменту матч за национальную сборную Румынии Белуце провел 18 ноября 2019 года, когда вышел в стартовом составе в поединке с Испанией (0:5).

Всего на счету Белуце 7 матчей за главную команду Румынии.

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Источник — Федерация футбола Румынии

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