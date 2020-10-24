Юрий БЕРЕЗА: «У нас есть долг перед Днепром»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказал свое мнение о работе нового главного тренера Игора Йовичевича.

«Мы один из самых молодых коллективов Украины, который прошел тяжелый путь от Второй Лиги через непростую трансформацию. Они были связаны с тем, чтобы в нас поверили. В это сразу поверили Сергей Кравченко, Игорь Когут, Сергей Логинов, которые до сих пор в команде. Дмитрий Михайленко создал великолепную команду. На сегодняшний день у нас возникли большие проблемы с мотивацией. Все эксперты давали нам много авансов, говоря, что у нас довольно качественные футболисты.

По обоюдному решению мы начали искать нового тренера, который сможет мотивировать этот состав. Похоже, что с Игором Йовичевичем мы как раз угадали. Мы рассматривали большой спектр тренеров, которые могли бы поднять этих футболистов. Я вижу, как проходит тренировочный процесс, как он разговаривает с командой. У нас есть хорошие шансы зацепиться за Лигу Европы. Однако с первого дня создания команды я говорил, что я хочу услышать гимн Лиги чемпионов на «Днепр-Арене». На этот сезон задача - еврокубковая зона. Аппетит приходит во время игры. Никогда не думал, что после шести туров у нас будет 5 очков. Для меня это большая личная трагедия. Все остальное покажет зеленый газон и круглый мяч. Я верю в свою команду.

Слухи о том, что мы много денег в трансферное окно потратили, слишком преувеличены. Нам приятно, что о нас говорят, оценивают. Мы хотели многое отдать бы болельщикам. У нас есть долг перед Днепром и Украиной. У нас есть Андрей Русол, которому я доверяю. Он - основной модератор и строитель клуба, человек, который является генератором идей. Его мнение для меня одно из основных. Создали еще селекционную службу, которой руководит Андрей Полунин. Мы сейчас движемся большими шагами к созданию большого украинского клуба. Мои амбиции, чтобы наш клуб стал в один ряд с великим «Динамо», великим «Шахтером». И подхватить эстафету великого «Днепра», - сказал Береза.

При новом наставнике «Днепр-1» добыл две победы, одну ничью и одно поражение. Команда расположилась на 10 месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.