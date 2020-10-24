Чайка – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 октября в 12:00 состоится поединок 8-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Чайка» Петропавловская Борщаговка – «Подолье» Хмельницкий.
Плейер с видеотрансляцией будет добавлен перед началом матча.
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Источник — YouTube
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