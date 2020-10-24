Маккаби Т-А – Карабах – 1:0. Видео гола и обзор матча

22 октября в матче 1-го тура Лиги Европы израильский «Маккаби» Т-А дома обыграл азербайджанский «Карабах».
Смотрите видео голов и обзор матча «Маккаби» Тель-Авив – «Карабах» – 1:0.
События матча
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Коэн (Маккаби Тель-Авив).
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Источник — Футбол 1/2/3
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