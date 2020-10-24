ПАОК – Омония – 1:1. Видео голов и обзор матча

22 октября в матче 1-го тура Лиги Европы греческий ПАОК сыграл вничью с «Омонией» из Кипра.
Смотрите видео голов и обзор матча ПАОК – «Омония» – 1:1.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мург (ПАОК).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботеак (Омония).
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Источник — Футбол 1/2/3
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