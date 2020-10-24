ПСВ – Гранада – 1:2. Гол Гетце не спас. Видео голов и обзор матча

22 октября в матче 1-го тура Лиги Европы нидерландский ПСВ дома проиграл испанской «Гранаде».
Смотрите видео голов и обзор матча ПСВ – «Гранада» – 1:2.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Мачис (Гранада).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Монторо (Гранада).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Джуниор (ПСВ Эйндховен).
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Источник — Футбол 1/2/3
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