Хапоэль Б-Ш – Славия Прага – 3:1. Видео голов и обзор матча

22 октября в матче 1-го тура Лиги Европы израильский «Хапоэль» Б-Ш дома обыграл пражскую «Славию».
Смотрите видео голов и обзор матча «Хапоэль» Беэр-Шева – «Славия» Прага – 3:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Элтон Аколатсе (Хапоэль Беэр-Шева).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Элтон Аколатсе (Хапоэль Беэр-Шева).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Провод (Славия Прага).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Агудело (Хапоэль Беэр-Шева).
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Источник — Футбол 1/2/3
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