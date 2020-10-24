Удар в область паха. В Чечне избили судью матча между Ахматом и Спартаком

Рефери Богдан Головко был подвергнут физическому воздействию

  • 24.10.2020 02:45
  • 232 просмотра
  • 3 комментария
Удар в область паха. В Чечне избили судью матча между Ахматом и Спартаком
© Спорт-Экспресс

Судья матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) Богдан Головко был подвергнут физическому воздействию со стороны неустановленных лиц.

В протоколе матча, проходившего в Грозном, указано: «После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем, уходя с поля, ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы».

РПЛ сделала заявление, что совместно с РФС проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра. При этом бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.

Затем пресс-служба «Ахмата» сообщила, что после матча выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра, и сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

В сообщении клуба из Чечни сказано: «Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание. Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча».

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Источник — Спорт-Экспресс

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 24.10.2020 03:31
    +1
    Нічого собі. Бидлан, який кидається на людей, уникне покарання. Відповідальність понесуть інші. Снігерія, йопта
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 24.10.2020 03:13
    +1
    Хотел папаху, а получил по паху.
    Русский язык плохо освоил, в Чечне его не так поняли.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 24.10.2020 03:00
    +1
    Нехай ще дякують що не принусили на колінах вибачатись і що живі назад поїхали!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 24.10.2020 03:31
    +1
    Нічого собі. Бидлан, який кидається на людей, уникне покарання. Відповідальність понесуть інші. Снігерія, йопта
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 24.10.2020 03:13
    +1
    Хотел папаху, а получил по паху.
    Русский язык плохо освоил, в Чечне его не так поняли.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 24.10.2020 03:00
    +1
    Нехай ще дякують що не принусили на колінах вибачатись і що живі назад поїхали!
    Ссылка
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