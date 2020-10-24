Дандолк – Мольде – 1:2. Видео голов и обзор матча

22 октября в матче 1-го тура Лиги Европы ирландский «Дандолк» дома проиграл норвежскому «Мольде».
Смотрите видео голов и обзор матча «Дандолк» – «Мольде» – 1:2.
События матча
|72'
|ГОЛ ! С пенальти забил Охи Омойджуанфо (Мольде).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Эцаз Хуссейн (Мольде).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Шон Мюррей (Дандолк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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