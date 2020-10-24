23 октября состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» проиграл «Анже» и упустил шанс стать лидером Лиги 1.
Лига 1. 8-й тур
«Ренн» – «Анже» – 1:2
Голы: Юну, 18 – Буфаль, 27, Фюльжини, 57.
«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 71), Н'Зонзи, Гбохо (Дель Кастильо, 71), Камавинга (Гирасси, 61), Юну (Террье, 61), Тэ (Буриго, 82), Доку.
«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Эбосс (Думбья, 28), Мангани, Кабо (Бобишон, 71), Амаду, Фюльжини, Баокен (Диони, 80), Буфаль (Тиуб, 71).
Предупреждения: Н'Зонзи, 12. Да Силва, 45.
Судья: Пиньяр.
Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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