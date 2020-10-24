8-й тур
Ренн
1 : 2
Анже
23.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ренн проиграл Анже и упустил шанс стать лидером Лиги 1

23 октября состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Франции

  • 24.10.2020 01:42
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Ренн проиграл Анже и упустил шанс стать лидером Лиги 1
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23 октября состоялся стартовый матч 8-го тура чемпионата Франции.

«Ренн» проиграл «Анже» и упустил шанс стать лидером Лиги 1.

Лига 1. 8-й тур

«Ренн» – «Анже» – 1:2

Голы: Юну, 18 – Буфаль, 27, Фюльжини, 57.

«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 71), Н'Зонзи, Гбохо (Дель Кастильо, 71), Камавинга (Гирасси, 61), Юну (Террье, 61), Тэ (Буриго, 82), Доку.

«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Эбосс (Думбья, 28), Мангани, Кабо (Бобишон, 71), Амаду, Фюльжини, Баокен (Диони, 80), Буфаль (Тиуб, 71).

Предупреждения: Н'Зонзи, 12. Да Силва, 45.

Судья: Пиньяр.

Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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