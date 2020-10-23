Забили уже на первой минуте. Штутгарт и Кельн разошлись миром

23 октября в чемпионате Германии состоялся стартовый матч 5-го тура Бундеслиги.
«Штутгарт» и «Кельн» разошлись миром (1:1), причем счет был открыт уже на 1-й минуте. Хозяева поля входят в топ-4 (8 очков), а гости на дне турнирной таблицы (2 очка).
Бундеслига. 5-й тур
«Штутгарт» – «Кельн» – 1:1
Голы: Мангаля, 1 – Андерссон, 23 (пенальти).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф (Каминьски, 34), Штенцель, Каразор, Кастро, Дидави (Клемент, 74), Эндо, Мангаля, Кулибали (Гонсалес, 56), Калайджич (Чурлинов, 74), Вамангитука (Массимо, 57).
«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос, Я.Хорн (Каттербах, 81), Якобс, Эхизибуэ (Лимниос, 17), Борнау, Дуда (Озджан, 81), Скири, Вольф, Реджбецай, Андерссон (Модест, 70).
Предупреждения: Эхизибуэ, 8. Вамангитука, 51. Якобс, 55. Дуда, 68. Скири, 72. Каразор, 80. Озджан, 88.
Судья: Винкманн (Германия).
Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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