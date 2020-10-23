Зинедин ЗИДАН: «Нужно хорошо сыграть с Барсой и забыть о поражении Шахтеру»

После неожиданного поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов «Реалу» предстоит матч чемпионата Испании против «Барселоны» на поле соперника.

Наставник Зинедин Зидан рассчитывает, что команда сыграет хорошо и оставит неудачи позади.

«Плохо начали матч с «Шахтером», быстро пропустили. С ними было тяжело играть, не могли найти решение своих проблем в атаке, соперник глубоко сел в оборону. Теперь нужно хорошо сыграть с «Барселоной» и забыть о поражении «Шахтеру».

«Матч с таким принципиальным соперником - отличная возможность изменить текущую ситуацию. Мое будущее зависит от этой игры? Так говорят в СМИ, что я могу сказать».

«Я могу лишь отдаваться на 100% своей работе», - отметил Зидан.

До игры с «Шахтером» команда неожиданно проиграла «Кадису».