Зинедин ЗИДАН: «Нужно хорошо сыграть с Барсой и забыть о поражении Шахтеру»

После неожиданного поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов «Реалу» предстоит матч чемпионата Испании против «Барселоны» на поле соперника.
Наставник Зинедин Зидан рассчитывает, что команда сыграет хорошо и оставит неудачи позади.
«Плохо начали матч с «Шахтером», быстро пропустили. С ними было тяжело играть, не могли найти решение своих проблем в атаке, соперник глубоко сел в оборону. Теперь нужно хорошо сыграть с «Барселоной» и забыть о поражении «Шахтеру».
«Матч с таким принципиальным соперником - отличная возможность изменить текущую ситуацию. Мое будущее зависит от этой игры? Так говорят в СМИ, что я могу сказать».
«Я могу лишь отдаваться на 100% своей работе», - отметил Зидан.
До игры с «Шахтером» команда неожиданно проиграла «Кадису».
Источник — AS
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