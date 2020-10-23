Зинедин ЗИДАН: «Нужно хорошо сыграть с Барсой и забыть о поражении Шахтеру»

Команде предстоит важнейший матч чемпионата Испании

  • 23.10.2020 22:31
  • 693 просмотра
  • 1 комментарий
Зинедин ЗИДАН: «Нужно хорошо сыграть с Барсой и забыть о поражении Шахтеру»
© AS

После неожиданного поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов «Реалу» предстоит матч чемпионата Испании против «Барселоны» на поле соперника.

Наставник Зинедин Зидан рассчитывает, что команда сыграет хорошо и оставит неудачи позади.

«Плохо начали матч с «Шахтером», быстро пропустили. С ними было тяжело играть, не могли найти решение своих проблем в атаке, соперник глубоко сел в оборону. Теперь нужно хорошо сыграть с «Барселоной» и забыть о поражении «Шахтеру».

«Матч с таким принципиальным соперником - отличная возможность изменить текущую ситуацию. Мое будущее зависит от этой игры? Так говорят в СМИ, что я могу сказать».

«Я могу лишь отдаваться на 100% своей работе», - отметил Зидан.

До игры с «Шахтером» команда неожиданно проиграла «Кадису».

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Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 23.10.2020 22:34
    +1
    Хоч раз він згадав Шахтар!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 23.10.2020 22:34
    +1
    Хоч раз він згадав Шахтар!
    Ссылка
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