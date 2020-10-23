Малиновский восстановился и готов помочь Аталанте

Команду ждет матч чемпионата Италии

  • 23.10.2020 22:12
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Малиновский восстановился и готов помочь Аталанте
© twitter.com/Atalanta_BC

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустил матч «Аталанты» в Лиге чемпионов из-за травмы, однако уже восстановился и готов помочь команде в игре с «Сампдорией».

«Малиновский чувствует себя лучше, он готов выйти на поле в субботу», - сказал тренер Джан Пьеро Гасперини.

После матча чемпионата команду ждет поединок Лиги чемпионов против «Аякса».

«Это настоящий тест для нас. Матчи чемпионата, потом игроки едут в свои сборные, потом чемпионат, Лига чемпионов и снова чемпионат. Но я считаю, что матчи с «Аяксом» и «Ливерпулем» будут классными».

«Если победим «Аякс», то получим важное преимущество», - считает Гасперини.

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Источник — Football-Italia

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