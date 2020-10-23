Малиновский восстановился и готов помочь Аталанте

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустил матч «Аталанты» в Лиге чемпионов из-за травмы, однако уже восстановился и готов помочь команде в игре с «Сампдорией».
«Малиновский чувствует себя лучше, он готов выйти на поле в субботу», - сказал тренер Джан Пьеро Гасперини.
После матча чемпионата команду ждет поединок Лиги чемпионов против «Аякса».
«Это настоящий тест для нас. Матчи чемпионата, потом игроки едут в свои сборные, потом чемпионат, Лига чемпионов и снова чемпионат. Но я считаю, что матчи с «Аяксом» и «Ливерпулем» будут классными».
«Если победим «Аякс», то получим важное преимущество», - считает Гасперини.
Источник — Football-Italia
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