Малиновский восстановился и готов помочь Аталанте

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустил матч «Аталанты» в Лиге чемпионов из-за травмы, однако уже восстановился и готов помочь команде в игре с «Сампдорией».

«Малиновский чувствует себя лучше, он готов выйти на поле в субботу», - сказал тренер Джан Пьеро Гасперини.

После матча чемпионата команду ждет поединок Лиги чемпионов против «Аякса».

«Это настоящий тест для нас. Матчи чемпионата, потом игроки едут в свои сборные, потом чемпионат, Лига чемпионов и снова чемпионат. Но я считаю, что матчи с «Аяксом» и «Ливерпулем» будут классными».

«Если победим «Аякс», то получим важное преимущество», - считает Гасперини.