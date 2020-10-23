ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 октября

Важные события во всех видах спорта

  • 23.10.2020 21:38
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 октября
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В субботу, 24 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.

ФУТБОЛ

14:00. Шахтер - Ворскла                       1,24 - 5,65 - 11,10

17:00. Олимпик - Десна                         3,38 - 3,55 - 2,10

17:00. Динамо Киев - Александрия     1,30 - 5,55 - 9,90

19:30. Львов - Днепр-1                          6,08 - 4,25 - 1,65

14:30. Вест Хэм - Манчестер Сити      6,85 - 5,30 - 1,40

19:30. Манчестер Юнайтед - Челси    2,28 - 3,65 - 3,00

22:00. Ливерпуль - Шеффилд             1,28 - 6,35 - 12,00

17:00. Барселона - Реал Мадрид        2,08 - 3,75 - 3,50

16:00. Аталанта - Сампдория              1,48 - 5,15 - 6,60

19:00. Дженоа - Интер                           8,98 - 5,35 - 1,4

 

UFC

23:00. Нурмагомедов - Гейджи           1,28 - 4,00

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Виталий Петровский, Sport.ua

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