ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 октября

В субботу, 24 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
14:00. Шахтер - Ворскла 1,24 - 5,65 - 11,10
17:00. Олимпик - Десна 3,38 - 3,55 - 2,10
17:00. Динамо Киев - Александрия 1,30 - 5,55 - 9,90
19:30. Львов - Днепр-1 6,08 - 4,25 - 1,65
14:30. Вест Хэм - Манчестер Сити 6,85 - 5,30 - 1,40
19:30. Манчестер Юнайтед - Челси 2,28 - 3,65 - 3,00
22:00. Ливерпуль - Шеффилд 1,28 - 6,35 - 12,00
17:00. Барселона - Реал Мадрид 2,08 - 3,75 - 3,50
16:00. Аталанта - Сампдория 1,48 - 5,15 - 6,60
19:00. Дженоа - Интер 8,98 - 5,35 - 1,4
UFC
23:00. Нурмагомедов - Гейджи 1,28 - 4,00
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.