Сборная Украины узнает своих соперников по отбору на ЧМ-2022 в декабре

ФИФА назначила жеребьевку отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре на 7-е декабря.

Жеребьевка европейской зоны пройдет в Цюрихе.

Отбор будет проходить с марта 2021 года по март 2022 года, когда состоятся матчи плей-офф.

Всего будет 10 отборочных групп. Сразу на чемпионат мира выйдет 10 победителей групп, а вторые команды каждой группы продолжат борьбу в рамках плей-офф.

Состав корзин будет известен после ноябрьских матчей (Украине предстоят игры против Польши, Германии и Швейцарии), но сборная, вероятно, останется во второй корзине.

Финальная часть чемпионата мира-2022 пройдет с 21-го ноября по 18-е декабря 2022 года.