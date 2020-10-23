Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире ITF в США

  • 23.10.2020 19:29
  • 1345 просмотров
  • 14 комментариев
Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В пятницу, 23 октября, Марта Костюк сыграет в 1/4 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.

18-летняя украинская теннисистка сразится против Мисаки Дои из Японии.

Начало матча в 19:10.

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 23.10.2020 20:40
    0
    молодчинка!
    Чесно кажучи, очікувала більшого від Місакі)) але то таке.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 23.10.2020 20:39
    +1
    Браво! Умница Марта. Ты единственная из наших девчат, кто в этом году улучшает качество игры. Сегодня все было легко и красиво. Спасибо за приятные минуты.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.10.2020 20:36
    +3
    Браво, Марто, непогана перемога. Далі, мабуть, полька Фрех. Як завжди, все в голові Марти.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 20:34
    +1
    ессс молодессс!!!!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 20:34
    +1
    AleksMih, 23.10.2020 20:20
    ... причем не только у японки, но и , скорее всего, турнир
    Ну якщо так обігрувати першу сіяну, то звісно. В інших чвертьфіналах сіяних вже не залишилось.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 20:30
    0
    4-1 в 2 сете тьфу-тьфу шоб не сглазить
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 20:26
    0
    olya403, 23.10.2020 20:09
    бо в Марти в других сетах вічно якісь проблеми
    З Осакою тільки другий сет і був за Мартою. Багато хто запам'ятав його завдяки прояву нової якості у грі Марти - психологічної стійкості.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 23.10.2020 20:20
    +3
    ... причем не только у японки, но и , скорее всего, турнир
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 23.10.2020 20:15
    +2
    не надо бояться ни второго, ни третьего, Костюк все равно выиграет
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.10.2020 20:09
    0
    Віталій Возняк, 23.10.2020 20:03
    Чому ???
    бо в Марти в других сетах вічно якісь проблеми
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 20:03
    0
    olya403, 23.10.2020 19:56
    Перший сет хороший. Але другого побоююсь)
    Чому ???
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.10.2020 19:56
    +1
    Перший сет хороший. Але другого побоююсь)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 19:56
    0
    е перший сет
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 19:54
    0
    Марта неплохо начала 5-2
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 23.10.2020 20:36
    +3
    Браво, Марто, непогана перемога. Далі, мабуть, полька Фрех. Як завжди, все в голові Марти.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 23.10.2020 20:20
    +3
    ... причем не только у японки, но и , скорее всего, турнир
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 23.10.2020 20:15
    +2
    не надо бояться ни второго, ни третьего, Костюк все равно выиграет
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 23.10.2020 20:39
    +1
    Браво! Умница Марта. Ты единственная из наших девчат, кто в этом году улучшает качество игры. Сегодня все было легко и красиво. Спасибо за приятные минуты.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 20:34
    +1
    ессс молодессс!!!!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 20:34
    +1
    AleksMih, 23.10.2020 20:20
    ... причем не только у японки, но и , скорее всего, турнир
    Ну якщо так обігрувати першу сіяну, то звісно. В інших чвертьфіналах сіяних вже не залишилось.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.10.2020 19:56
    +1
    Перший сет хороший. Але другого побоююсь)
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.10.2020 20:40
    0
    молодчинка!
    Чесно кажучи, очікувала більшого від Місакі)) але то таке.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 20:30
    0
    4-1 в 2 сете тьфу-тьфу шоб не сглазить
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 20:26
    0
    olya403, 23.10.2020 20:09
    бо в Марти в других сетах вічно якісь проблеми
    З Осакою тільки другий сет і був за Мартою. Багато хто запам'ятав його завдяки прояву нової якості у грі Марти - психологічної стійкості.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.10.2020 20:09
    0
    Віталій Возняк, 23.10.2020 20:03
    Чому ???
    бо в Марти в других сетах вічно якісь проблеми
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 23.10.2020 20:03
    0
    olya403, 23.10.2020 19:56
    Перший сет хороший. Але другого побоююсь)
    Чому ???
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 19:56
    0
    е перший сет
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 23.10.2020 19:54
    0
    Марта неплохо начала 5-2
    Ссылка
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