Марта Костюк – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 23 октября, Марта Костюк сыграет в 1/4 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.
18-летняя украинская теннисистка сразится против Мисаки Дои из Японии.
Начало матча в 19:10.
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Источник — Sport.ua
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Чесно кажучи, очікувала більшого від Місакі)) але то таке.
Чесно кажучи, очікувала більшого від Місакі)) але то таке.
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