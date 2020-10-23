РЕБРОВ: «Не понравился результат матча с Барсой, но это огромный опыт»

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров призывает игроков думать не только о Лиге чемпионов, но и не забывать о своем чемпионате, если команда снова хочет выйти в еврокубки.

«Все футболисты мечтают играть на таком уровне и против таких соперников, как «Барселона». Конечно, результат матча (1:5) нам не понравился, но это огромный опыт».

«Нужно играть на таком уровне, чтобы прогрессировать».

«Мы понимаем, что календарь плотный, поэтому нельзя думать только о Лиге чемпионов. Если хотим снова выйти в еврокубки, то обязаны выигрывать чемпионат. Сейчас у нас матч с «Уйпештом», и нужно сосредоточиться на этом», - сказал Ребров.

На следующей неделе венгерская команда в Лиге чемпионов примет «Динамо» Киев.