РЕБРОВ: «Не понравился результат матча с Барсой, но это огромный опыт»

Наставник призывает игроков не забывать о чемпионате Венгрии

  • 23.10.2020 19:49
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РЕБРОВ: «Не понравился результат матча с Барсой, но это огромный опыт»
© fradi.hu

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров призывает игроков думать не только о Лиге чемпионов, но и не забывать о своем чемпионате, если команда снова хочет выйти в еврокубки.

«Все футболисты мечтают играть на таком уровне и против таких соперников, как «Барселона». Конечно, результат матча (1:5) нам не понравился, но это огромный опыт».

«Нужно играть на таком уровне, чтобы прогрессировать».

«Мы понимаем, что календарь плотный, поэтому нельзя думать только о Лиге чемпионов. Если хотим снова выйти в еврокубки, то обязаны выигрывать чемпионат. Сейчас у нас матч с «Уйпештом», и нужно сосредоточиться на этом», - сказал Ребров.

На следующей неделе венгерская команда в Лиге чемпионов примет «Динамо» Киев.

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Источник — ФК Ференцварош

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