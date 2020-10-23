Чемпионат U-21. Динамо обыграло Александрию, Шахтер проиграл Ворскле

Состоялись матчи лидеров в рамках 7-го тура молодежного чемпионата Украины.

«Динамо» U-21 на своем поле удалось обыграть «Александрию» со счетом 4:2 благодаря хет-трику Артема Шулянского. Киевляне лидируют в таблице с 18 пунктами.

Столько же очков у «Шахтера», однако команда сегодня на выезде неожиданно уступила «Ворскле» 0:1.

«Ворскла» и «Александрия» замыкают топ-4 чемпионата.

Молодежный чемпионат U-21. 7-й тур.

Динамо - Александрия - 4:2

Голы: Шулянский (1, 34, 45), Ванат (73, с пен.) - Каранга (28), Тарасенко (83)

Динамо: 1. Моргун, 2. Кузык, 3. Боль, 4. Биловар (6. Бодня, 81), 5. Михайленко (7. Тлумак, 81), 9. В. Мащенко (8. Ефименко, 65), 10. Ванат (16. Сухоручко, 75), 11. Шулянский, 15 В. Волошин (14. Яцык, 87), 17. Билошевский (к), 19. Вивчаренко.

Александрия: 26. Борисенко, 4. Каландадзе, 5. Микитюк, 9. Янчак, 11. Лучкевич (7. Мухаматгалеев, 75), 22. Пидручный (20. Андрица, 78), 23. Каранга (16. Бабешко, 75), 29. Шастал (15. Петренко, 46), 69. Дубилей, 70. Новиков (к) (55. Тарасенко, 78), 99. Гаркуша.



Ворскла U21 – Шахтер U21 – 1:0 (0:0)

Гол: Власов, 74

Ворскла: Фесюн, Павлюк, Чуев, Дубко, Дмитрук, Гаджук, Книш (Костенко, 59), Кулаковский, Татарков (Гладковский, 88), Власов, Бугаенко (Товстый, 78)

Шахтер: Турбаевский, Эгбуджо (Удод, 46), Козик (Гаврилюк, 75), Якуба, Драмбаев, Гуров (к), Кобак (Микитишин, 58), Приходько, Чирук, Хромей (Свитюха, 78), Рудавский (Шолар, 67)