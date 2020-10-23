Лудогорец – Антверпен – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче первого тура группового раунда Лиги Европы в квартете J бельгийский «Антверпен» на выезде обыграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:1.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиор Рафаэлов (Антверпен).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Хонгла (Антверпен).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Игиньо Марин (Лудогорец).
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Источник — Sport.ua
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