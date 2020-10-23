В Киеве состоялся турнир среди лучших спортивных журналистов Украины

За главный трофей боролись 8 команд

  • 23.10.2020 18:11
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В Киеве состоялся турнир среди лучших спортивных журналистов Украины

В столичном Городе Спорта состоялся второй ежегодный футбольный турнир Parimatch Media Cup для спортивных журналистов. Соревнования были организованы Parimatch совместно с Ассоциацией спортивных журналистов Украины. За главный трофей боролись 8 команд, 60 участников, среди которых были представители более 20 СМИ: sport.ua, segodnya.ua, football.ua, X-sport, tribuna.com, каналы Футбол, ICTV, UA Перший, Kyiv Live. В связи с карантинными ограничениями соревнования прошли со всеми необходимыми мерами безопасности.

Турнир, как и в прошлый раз, вышел достаточно напряженным. Финалисты предыдущего Parimatch Media Cup, сборная спортивных журналистов Украины и коллектив ТК Футбол сошлись в полуфинале. Основное время завершилось вничью 2:2, после чего команда телеканалов выиграла в серии пенальти.

В финале же ТК Футбол сыграл с командой tribuna.com. Перед этим соперники успели встретиться в группе, но сильнейшего не выявили, матч завершился вничью 2:2. В решающей же игре сильнее оказались телевизионщики - 3:0. Также футболист ТК Футбол Виталий Мисюра получил приз лучшего игрока турнира. Лучшим голкипером был признан его партнер по команде Евгений Кучин. Лучшим бомбардиром с семью голами стал Константин Степанюк из tribuna.com. А как лучшего тренера наградили Андрея Сенькива, также представителя tribuna.com.

Вадим Мисюра, представитель Parimatch: Мы знаем, насколько все соскучились по таким живым мероприятиям. И было приятно провести турнир, чтобы еще раз насладиться праздником футбола, ощутить вкус спортивной борьбы и зарядиться победой. Спортивная журналистика имеет огромное значение в развитии спорта. В этой профессии множество настоящих патриотов своего дела, которые сегодня показали, что не только умеют качественно освещать спортивные события, но и им самим есть что показать на футбольном поле.

Валентин Щербачев (Заслуженный журналист Украины), сборная спортивных журналистов Украины: Это то что нужно, чтобы в такое непростое время держать всех в оптимистичной форме. Мы, представители СМИ, теснее знакомимся, общаемся. А то ведь обычно пересекаемся только по работе. А футбол всегда объединяет. И сегодня Parimatch тоже нас объединил.

Виталий Мисюра, лучший игрок турнира, команда ТК Футбол: Этот турнир, отличная возможность пообщаться с коллегами. И мы очень благодарны Parimatch, потому что подобный турнир умер лет 10 назад, а теперь его для нас воскресили. Матчи были такие, что их можно было и по телевидению транслировать. Эмоции просто зашкаливали.

Евгений Кузьменко, команда ТК Футбол: Прекрасный турнир. Классно было встретиться со столькими друзьями. С некоторыми раньше играл за одну команду, а тут уже играл против. Это как выступаешь за клуб, едешь в сборную и играешь против одноклубника. Очень круто. Мы почувствовали настоящий дух соперничества.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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