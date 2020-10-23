ЦСКА София – ЧФР Клуж – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче первого тура группового раунда Лиги Европы в квартете А болгарский ЦСКА София уступил румынскому ЧФР Клуж со счетом 0:2.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиприан Дяк (ЧФР Клуж).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Рондом (ЧФР Клуж).
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Источник — Sport.ua
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