Вторая лига. Таврия сыграла вничью с Днепром, Металл не смог забить Энергии

Во Второй лиге чемпионата Украины два матча в группе Б завершились ничейными результатами. Симферопольская «Таврия» поделила очки с черкасским «Днепром», а харьковский «Металл» не смог забить «Энергии» из Новой Каховки.
Вторая лига Украины, 8 тур
«Днепр Черкассы» – «Таврия» – 2:2
Гол: Черный (20 пен), Лобода (57) – Фаюк (37 пен), Жавко (38)
«Металл» – «Энергия» – 0:0
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Источник — Sport.ua
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