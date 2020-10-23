8-й тур
Днепр Черкассы
2 : 2
Таврия
23.10.2020, FT

Вторая лига. Таврия сыграла вничью с Днепром, Металл не смог забить Энергии

Состоялись два матча 8-го тура Второй лиги в группе Б

  • 23.10.2020 17:09
  • 407 просмотров
  • 1 комментарий
Вторая лига. Таврия сыграла вничью с Днепром, Металл не смог забить Энергии
© ФК Металл

Во Второй лиге чемпионата Украины два матча в группе Б завершились ничейными результатами. Симферопольская «Таврия» поделила очки с черкасским «Днепром», а харьковский «Металл» не смог забить «Энергии» из Новой Каховки.

Вторая лига Украины, 8 тур

«Днепр Черкассы» – «Таврия» – 2:2
Гол: Черный (20 пен), Лобода (57) – Фаюк (37 пен), Жавко (38)

«Металл» – «Энергия» – 0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    R1d3r
    online
      R1d3r, 23.10.2020 17:12
    -1
    Молодцы, Днепр!
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