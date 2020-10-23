Динамо Загреб – Фейеноорд – 0:0. Обзор матча

В матче первого тура группового раунда Лиги Европы хорватское «Динамо Загреб» и нидерландский «Фейеноорд» сыграли вничью со счетом 0:0.
События матча
|73'
|Marcos Senesi (Фейеноорд) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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