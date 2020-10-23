В субботу, 24 октября «Вест Хэм» в шестом туре АПЛ дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

После 5 туров «Вест Хэм» идет девятым в турнирной таблице АПЛ с 7 очками в активе. У «Манчестер Сити» столько же очков и одна игра в запасе.