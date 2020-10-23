В пятницу, 23-го октября, вингеру английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнился 31 год.
На протяжении карьеры Ярмоленко также выступал за «Десну» (2006), киевское «Динамо» (2006-2017) и дортмундскую «Боруссию» (2017-2018).
В активе Андрея 91 матч в составе сборной Украины, где он забил 38 мячей.
В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7,5 миллионов.
Источник — Sport.ua
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