В пятницу, 23-го октября, вингеру английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнился 31 год.

На протяжении карьеры Ярмоленко также выступал за «Десну» (2006), киевское «Динамо» (2006-2017) и дортмундскую «Боруссию» (2017-2018).

В активе Андрея 91 матч в составе сборной Украины, где он забил 38 мячей.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7,5 миллионов.