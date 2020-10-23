Ярмоленко исполнился 31 год

Украинский вингер «Вест Хэма» празднует день рождения

  • 23.10.2020 13:36
  • 104 просмотра
  • 4 комментария
Ярмоленко исполнился 31 год
© Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

В пятницу, 23-го октября, вингеру английского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнился 31 год.

На протяжении карьеры Ярмоленко также выступал за «Десну» (2006), киевское «Динамо» (2006-2017) и дортмундскую «Боруссию» (2017-2018).

В активе Андрея 91 матч в составе сборной Украины, где он забил 38 мячей.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7,5 миллионов.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:51
    0
    Здоровья.
    Именно голом Челси поздравил Вест Хэм Андрея.
    Гол которого позволил играть в АПЛ а не в чемпионшипе
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 23.10.2020 13:48
    0
    вроде теперь в реал или в милан переходит во всяком случаи все за ним следят
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 23.10.2020 13:45
    -1
    С днюхой старичок!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 13:44
    0
    Зелёный как огурец
    Надо чаще бриться...
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:51
    0
    Здоровья.
    Именно голом Челси поздравил Вест Хэм Андрея.
    Гол которого позволил играть в АПЛ а не в чемпионшипе
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 23.10.2020 13:48
    0
    вроде теперь в реал или в милан переходит во всяком случаи все за ним следят
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.10.2020 13:44
    0
    Зелёный как огурец
    Надо чаще бриться...
    Ссылка
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