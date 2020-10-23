Со следующего сезона Бундеслигу будет транслировать Setanta

Контракт на показ матчей чемпионата Германии подписан на четыре сезона

  • 23.10.2020 13:24
  • 399 просмотров
  • 7 комментариев
Со следующего сезона Бундеслигу будет транслировать Setanta
© Бундеслига

Телеканал Setanta Sports объявил о том, что со следующего сезона будет транслировать чемпионат Германии по футболу. Сообщается, что контракт на показ Бундеслиги подписан на сезоны 2021/22 – 2024/25.

Сейчас немецкий чемпионат транслирует видеосервис MEGOGO.

Отметим, что в этом сезоне Setanta также показывает чемпионаты Англии и Шотландии.

 

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Опубликовано Setanta Sports Ukraine Пятница, 23 октября 2020 г.
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(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:49
    0
    JekFunny, 23.10.2020 13:42
    Пора УПЛ уже переводить на нормальный канал , чтобы денисовское недоразумение, транслировала только игры клуба, за счёт которого оно и существует.
    Как если Упл Афу канал футбол это одно и тоже.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 23.10.2020 13:46
    0
    Мне пофиг, все равно это барахло не смотрю.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 23.10.2020 13:45
    0
    Мне пофиг, все равно это барахло не смотрю.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 13:42
    0
    Пора УПЛ уже переводить на нормальный канал , чтобы денисовское недоразумение, транслировала только игры клуба, за счёт которого оно и существует.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:38
    0
    И серию а заберите.
    А потом туда верните Босянка.
    И супер будет.
    АПЛ Бундеслига формула теннис баскет НХЛ чемпионшип
    Яхоууу.
    Канал Борщаговка по моему похудеет ещё финансово
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 23.10.2020 13:35
    0
    +1
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 13:28
    0
    Чем больше футбола не на футболах, ой аналах, тем лучше. Тем больше людей смогут посмотреть матчи
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:49
    0
    JekFunny, 23.10.2020 13:42
    Пора УПЛ уже переводить на нормальный канал , чтобы денисовское недоразумение, транслировала только игры клуба, за счёт которого оно и существует.
    Как если Упл Афу канал футбол это одно и тоже.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 23.10.2020 13:46
    0
    Мне пофиг, все равно это барахло не смотрю.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 23.10.2020 13:45
    0
    Мне пофиг, все равно это барахло не смотрю.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 13:42
    0
    Пора УПЛ уже переводить на нормальный канал , чтобы денисовское недоразумение, транслировала только игры клуба, за счёт которого оно и существует.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 23.10.2020 13:38
    0
    И серию а заберите.
    А потом туда верните Босянка.
    И супер будет.
    АПЛ Бундеслига формула теннис баскет НХЛ чемпионшип
    Яхоууу.
    Канал Борщаговка по моему похудеет ещё финансово
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 23.10.2020 13:35
    0
    +1
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.10.2020 13:28
    0
    Чем больше футбола не на футболах, ой аналах, тем лучше. Тем больше людей смогут посмотреть матчи
    Ссылка
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