Со следующего сезона Бундеслигу будет транслировать Setanta

Телеканал Setanta Sports объявил о том, что со следующего сезона будет транслировать чемпионат Германии по футболу. Сообщается, что контракт на показ Бундеслиги подписан на сезоны 2021/22 – 2024/25.
Сейчас немецкий чемпионат транслирует видеосервис MEGOGO.
Отметим, что в этом сезоне Setanta также показывает чемпионаты Англии и Шотландии.
🔥🏟Друзі, ми маємо для вас, по-справжньому, круті новини для кожного телеглядача телеканалів Setanta Sports Ukraine!...Опубликовано Setanta Sports Ukraine Пятница, 23 октября 2020 г.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А потом туда верните Босянка.
И супер будет.
АПЛ Бундеслига формула теннис баскет НХЛ чемпионшип
Яхоууу.
Канал Борщаговка по моему похудеет ещё финансово
А потом туда верните Босянка.
И супер будет.
АПЛ Бундеслига формула теннис баскет НХЛ чемпионшип
Яхоууу.
Канал Борщаговка по моему похудеет ещё финансово
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.