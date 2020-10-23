Со следующего сезона Бундеслигу будет транслировать Setanta

Телеканал Setanta Sports объявил о том, что со следующего сезона будет транслировать чемпионат Германии по футболу. Сообщается, что контракт на показ Бундеслиги подписан на сезоны 2021/22 – 2024/25.

Сейчас немецкий чемпионат транслирует видеосервис MEGOGO.

Отметим, что в этом сезоне Setanta также показывает чемпионаты Англии и Шотландии.