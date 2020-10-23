Украина — Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 23-го октября, женская сборная Украины проведет очередной матч отбора на Евро-2022. Украинки примут национальную команду Ирландии.
Прямая трансляция матча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.