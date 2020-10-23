ФОТО. Леонид Буряк в позе терминатора на Площади звезд

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» отлично выглядит в 67 лет

  • 23.10.2020 12:15
  • 1655 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Леонид Буряк в позе терминатора на Площади звезд
© ФК Динамо Киев

22 октября на «Площади звезд» в Киеве засияла звезда легендарного футболиста киевского «Динамо» Леонида Буряка

Также в этот день именных звезд удостоились Ольга Саладуха (легкоатлетка, прыжки в длину и тройной прыжок, чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр) и Илья Кваша (прыжки в воду, призер Олимпийских игр, чемпион Европы).

Но лучший снимок с церемонии принадлежит несомненно Буряку, который сфотографировался со своей звездой в знаменитой позе терминатора, прибывшего на Землю из будущего.


 

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.10.2020 12:46
    0
    Дед приколист
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 23.10.2020 12:46
    0
    Дед приколист
    Ссылка
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