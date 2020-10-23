ФОТО. Леонид Буряк в позе терминатора на Площади звезд

22 октября на «Площади звезд» в Киеве засияла звезда легендарного футболиста киевского «Динамо» Леонида Буряка.

Также в этот день именных звезд удостоились Ольга Саладуха (легкоатлетка, прыжки в длину и тройной прыжок, чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр) и Илья Кваша (прыжки в воду, призер Олимпийских игр, чемпион Европы).

Но лучший снимок с церемонии принадлежит несомненно Буряку, который сфотографировался со своей звездой в знаменитой позе терминатора, прибывшего на Землю из будущего.



