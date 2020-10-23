В поединке группового раунда Лиги Европы «Хоффенхайм» дома обыграл «Црвену Звезду» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Хоффенхайм» — «Црвена Звезда» — 2:0
Голы: Баумгартнер, 64, Даббур, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мунас Даббур (Хоффенхайм).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Хоффенхайм).
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Источник — Футбол 1/2/3
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