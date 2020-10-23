Динамо U-21 — Александрия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В 7-м туре молодежного первенства подопечные «Динамо» U-21 примет «Александрию» U-21.
Этот матч состоится в пятницу, 23-го октября, на одном из полей загородной клубной базы в Вите-Литовской, начало — в 13:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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