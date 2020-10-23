Два футболиста Александрии точно не сыграют против Динамо

В субботу, 24 октября, состоится игра 7-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Динамо» примет на «Олимпийском» «Александрию».
Встретятся первая и восьмая команды в турнирной таблице по итогам стартовых шести туров.
Ситуация с дисквалификациями и потенциальными отстранениями для отдельных игроков обеих команд в случае получения следующей желтой карточки выглядит следующим образом.
«Динамо»
Не сыграет: Артем Беседин (продолжает отбывать годичную дисквалификацию).
Под угрозой дисквалификации: -
«Александрия»
Не сыграют: Банада, Лучкевич
Под угрозой дисквалификации: Пашаев
Источник — ФК Динамо Киев
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