Два футболиста Александрии точно не сыграют против Динамо

В субботу, 24 октября, состоится игра 7-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Динамо» примет на «Олимпийском» «Александрию».

Встретятся первая и восьмая команды в турнирной таблице по итогам стартовых шести туров.

Ситуация с дисквалификациями и потенциальными отстранениями для отдельных игроков обеих команд в случае получения следующей желтой карточки выглядит следующим образом.

«Динамо»

Не сыграет: Артем Беседин (продолжает отбывать годичную дисквалификацию).

Под угрозой дисквалификации: -

«Александрия»

Не сыграют: Банада, Лучкевич

Под угрозой дисквалификации: Пашаев