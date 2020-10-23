Артем МИЛЕВСКИЙ: «Вернемся к делу»

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский принял участие в поединке чемпионата Беларуси против «Слуцка» (3:1).
«Вернемся к делу. Плюс три очка, «Брест», — написал Милевский, комментируя видео результативной атаки, в которой он принял участие.
Милевский вышел на поле на 65-й минуте вместо Юзепчука.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.