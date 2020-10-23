Украина футбольная. Агробизнес планирует построить собственный стадион

В эфир вышел свежий выпуск информационно-аналитической программы

  • 23.10.2020 09:59
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Украина футбольная. Агробизнес планирует построить собственный стадион
© ПФЛ

Вышел в эфир свежий выпуск программы «Украина футбольная», в котором рассказывается о матчах 8-го тура Первой лиги. Экспертом выступил известный футбольный тренер Владимир Пятенко.

В выпуске:

- лидеры синхронно выигрывают, «Полесье» идет без поражений

- Яковенко дебютирует с победы, надежная игра Когут в Николаеве;

- «Агробизнес» планирует построить собственный стадион.
 

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Источник — ПФЛ

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