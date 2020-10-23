Лех
2 : 4
Бенфика
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лех — Бенфика — 2:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Лиги Европы

  • 23.10.2020 10:02
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Лех — Бенфика — 2:4. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/slbenfica

«Бенфика» одержала выездную победу со счетом 4:2 над «Лехом» в первом туре Лиги Европы.

«Лех» (Польша) – «Бенфика»(Португалия) – 2:4
Голы: Исхак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен.), Нуньес, 42, 60, 90+3.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
60' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
48' ГОЛ ! Мяч забил Микаел Ишак (Лех).
42' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
15' ГОЛ ! Мяч забил Микаел Ишак (Лех).
9' ГОЛ ! С пенальти забил Луиш Пицци (Бенфика).
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Источник — Футбол 1/2/3

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