«Бенфика» одержала выездную победу со счетом 4:2 над «Лехом» в первом туре Лиги Европы.
«Лех» (Польша) – «Бенфика»(Португалия) – 2:4
Голы: Исхак, 15, 49 – Пицци, 9 (пен.), Нуньес, 42, 60, 90+3.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Микаел Ишак (Лех).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Микаел Ишак (Лех).
|9'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луиш Пицци (Бенфика).
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Источник — Футбол 1/2/3
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