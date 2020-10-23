ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября

В пятницу, 23 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Астон Вилла - Лидс 2,14 - 3,65 - 3,10
22:00. Эльче - Валенсия 3,38 - 3,25 - 2,10
21:45. Сассуоло - Торино 1,60 - 4,55 - 4,90
21:30. Штутгарт - Кельн 2,08 - 3,75 - 3,65
22:00. Ренн - Анже 1,85 - 3,70 - 4,70
21:45. Кортрейк - Андерлехт 3,28 - 3,35 - 2,00
ТЕННИС
19:00. Зверев - Маннарино 1,18 - 7,35
20:50. Димитров - Раонич 2,68 - 1,55
15:00. Саккари - Жабер 2,00 - 1,88
16:15. Азаренка - Мертенс 1,68 - 2,35
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.