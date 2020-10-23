«Вильярреал» одеражал победу над «Сивасспором» в результативном матче Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 5:3.
«Вильярреал» (Испания) – «Сивасспор» (Турция) – 5:3
Голы: Кубо, 13, Бакка, 20, Фойт, 57, Пако, 74, 78 – Кайоде, 33, Ятарабе, 43, Градель, 64.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Макс Градель (Сивасспор).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Ятабаре (Сивасспор).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Оларенваджу Кайоде (Сивасспор).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Такефуса Кубо (Вильярреал).
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Источник — Футбол 1/2/3
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