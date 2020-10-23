Вильярреал
5 : 3
Сивасспор
22.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Сивасспор — 5:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча Лиги Европы

  • 23.10.2020 09:01
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Вильярреал — Сивасспор — 5:3. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/villarrealcf

«Вильярреал» одеражал победу над «Сивасспором» в результативном матче Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 5:3. 

«Вильярреал» (Испания) – «Сивасспор» (Турция) – 5:3
Голы: Кубо, 13, Бакка, 20, Фойт, 57, Пако, 74, 78 – Кайоде, 33, Ятарабе, 43, Градель, 64.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
78' ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
74' ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
64' ГОЛ ! Мяч забил Макс Градель (Сивасспор).
57' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Фойт (Вильярреал).
43' ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Ятабаре (Сивасспор).
33' ГОЛ ! Мяч забил Оларенваджу Кайоде (Сивасспор).
20' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Бакка (Вильярреал).
13' ГОЛ ! Мяч забил Такефуса Кубо (Вильярреал).
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Источник — Футбол 1/2/3

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