Милан не проигрывает уже 21 матч подряд

«Милан» одержал уверенную победу над «Селтиком» в рамках первого тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Итальянский клуб не проигрывает уже 21 матч подряд. На счету «Милана» 16 побед и 5 ничьих.
В последний раз «Милан» проиграл в марте – в домашней встречи чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).
Беспроигрышная серия миланцев началась после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Отметим, также что «Милан» забивает как минимум 2 гола уже в 10 матчах подряд во всех турнирах. Такой серии у клуба не было с 1964 года.
Источник — Opta
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