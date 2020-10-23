Милан не проигрывает уже 21 матч подряд

«Россонери» проводят удачную серию

  • 23.10.2020 07:47
  • 915 просмотров
  • 2 комментария
Милан не проигрывает уже 21 матч подряд
© twitter.com/acmilan

«Милан» одержал уверенную победу над «Селтиком» в рамках первого тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Итальянский клуб не проигрывает уже 21 матч подряд. На счету «Милана» 16 побед и 5 ничьих.

В последний раз «Милан» проиграл в марте – в домашней встречи чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).

Беспроигрышная серия миланцев началась после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Отметим, также что «Милан» забивает как минимум 2 гола уже в 10 матчах подряд во всех турнирах. Такой серии у клуба не было с 1964 года.

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Источник — Opta

(6 голосов)

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Комментарии
    Newvlad
      Newvlad, 23.10.2020 08:42
    0
    Для таблицы коэффициентов нашим подсобили. И на том спасибо.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 23.10.2020 08:24
    0
    Пф, понятное дело, кто себя плохо ведет, того Ибра в перерыве больно бьет ногами. Если не помогает - Ибра забивает сам.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 23.10.2020 08:42
    0
    Для таблицы коэффициентов нашим подсобили. И на том спасибо.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 23.10.2020 08:24
    0
    Пф, понятное дело, кто себя плохо ведет, того Ибра в перерыве больно бьет ногами. Если не помогает - Ибра забивает сам.
    Ссылка
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