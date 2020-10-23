Милан не проигрывает уже 21 матч подряд

«Милан» одержал уверенную победу над «Селтиком» в рамках первого тура Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Итальянский клуб не проигрывает уже 21 матч подряд. На счету «Милана» 16 побед и 5 ничьих.

В последний раз «Милан» проиграл в марте – в домашней встречи чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).

Беспроигрышная серия миланцев началась после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Отметим, также что «Милан» забивает как минимум 2 гола уже в 10 матчах подряд во всех турнирах. Такой серии у клуба не было с 1964 года.