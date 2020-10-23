Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира в Мэйконе

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.
В поединке второго круга соревнований Костюк в двух сетах обыграла 23-летнюю мексиканку Ренату Сарасуа.
Мэйкон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 6:0, 6:4
Поединок длился 1 час 27 минут. Призовой фонд турнира в Мэйконе составляет $80 тысяч.
За место в полуфинале Костюк поспорит с лидером посева Мисаки Дои (№86 WTA).
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Источник — Sport.ua
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