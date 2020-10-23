Оценки матча Лестер – Заря. Фиаско луганчан, героем встречи стал Ихеаначо

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура Лиги Европы «Лестер» – «Заря» (3:0). Лучшим игроком стал Келечи Ихеаначо (оценка 7.5).

Виталий Вернидуб (5.0) – единственный из игроков обороны, к которому практически нет претензий. К тому же, подключался к атакам и пытался что-то созидать.

Владислав Кабаев (5.0) – автор самого убойного момента у ворот «Лестера». Но кроме этого и ненужной желтой карточки ничем не запомнился.

Владлен Юрченко (5.0) – пожалуй, лучший у гостей. Исполнял стандарты, сам бил с разных позиций – правда, ни разу не попал в створ.

Максим Лунев (5.0) – может поспорить с Юрченко за звание лучшего игрока «Зари». Именно на нем хозяева заработали единственный горчичник. Именно он отдавал отличный пас на Кабаева. А в конце первого тайма мог сравнять счет, но в выгодной позиции не дотянулся до мяча.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Лестер» – «Заря» – 3:0:

Замены «Лестера»: Джеймс Джастин – б/о, Уэс Морган – б/о, Дженгиз Ундер – 6,5, Хамза Чодури – 6,0, Айосе Перес – 6,0.

Замены «Зари»: Агрон Руфати – б/о, Сергей Гринь – б/о, Андрей Цыганикс – 5,0, Михайло Перович – 5,0, Александр Гладкий – 4,5.