Шестеро футболисток сборной Украины подхватили коронавирус

Октябрьский сбор национальная женская команда Украины проводит в условиях, которые можно назвать беспрецедентными.
ПЦР-тесты, которые накануне официального матча со сборной Ирландии было взято у игроков и персонала женской сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 еще у четырех игроков национальной команды - Ольги Басанской, Вероники Андрухив, Ольги Овдийчук и Татьяны Триль. Напомним, что перед этим вирус был обнаружен у Екатерины Самсон и Екатерины Корсун. Все игроки сразу были изолированы.
Сейчас тренерским штабом национальной женской сборной Украины решено было довызвать форварда харьковского ФК «Жилстрой-1» Анну Воронину.
Итак, национальная женская сборная Украины готовится к матчу со сборной Ирландии в следующем составе:
Состав национальной женской сборной Украины:
Вратари: Ирина Санина («Жилстрой-1» Харьков), Дарья Бондарчук ( «Жилстрой-2» Харьков), Алла Герасимчук ( «Восход» Старая Маячка)
Защитники: Дарья Кравец ( «Реймс», Франция), Анастасия Воронина (все - «Жилстрой-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко, Натия Панцулая (все - «Жилстрой-2» Харьков), Любовь Шматко ( « Минск », Беларусь).
Полузащитники: Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все - «Жилстрой-1» Харьков), Тамила Химич ( «Минск» Беларусь), Ия Андрущак, Яна Малахова, Яна Калинина (все - «Жилстрой-2» Харьков).
Нападающие: Надежда Кунина, Ольга Бойченко, Анна Воронина (все - «Жилстрой-1» Харьков), Николь Козлова ( «Вирджиния Тех» США)
Источник — Всеукраинская Ассоциация женского футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.