Шестеро футболисток сборной Украины подхватили коронавирус

Тренерами было принято решение довызвать форварда Анну Воронину

  • 22.10.2020 22:39
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Шестеро футболисток сборной Украины подхватили коронавирус
© womensfootball.com.ua

Октябрьский сбор национальная женская команда Украины проводит в условиях, которые можно назвать беспрецедентными.

ПЦР-тесты, которые накануне официального матча со сборной Ирландии было взято у игроков и персонала женской сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 еще у четырех игроков национальной команды - Ольги Басанской, Вероники Андрухив, Ольги Овдийчук и Татьяны Триль. Напомним, что перед этим вирус был обнаружен у Екатерины Самсон и Екатерины Корсун. Все игроки сразу были изолированы.

Сейчас тренерским штабом национальной женской сборной Украины решено было довызвать форварда харьковского ФК «Жилстрой-1» Анну Воронину.

Итак, национальная женская сборная Украины готовится к матчу со сборной Ирландии в следующем составе:

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари: Ирина Санина («Жилстрой-1» Харьков), Дарья Бондарчук ( «Жилстрой-2» Харьков), Алла Герасимчук ( «Восход» Старая Маячка)

Защитники: Дарья Кравец ( «Реймс», Франция), Анастасия Воронина (все - «Жилстрой-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко, Натия Панцулая (все - «Жилстрой-2» Харьков), Любовь Шматко ( « Минск », Беларусь).

Полузащитники: Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все - «Жилстрой-1» Харьков), Тамила Химич ( «Минск» Беларусь), Ия Андрущак, Яна Малахова, Яна Калинина (все - «Жилстрой-2» Харьков).

Нападающие: Надежда Кунина, Ольга Бойченко, Анна Воронина (все - «Жилстрой-1» Харьков), Николь Козлова ( «Вирджиния Тех» США)

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