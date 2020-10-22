Яремчук – в основе Гента на матч со Слованом

Сегодня, 22 октября «Гент», за который выступают сразу три игрока сборной Украины, в первом туре Лиги Европы на выезде сыграет со «Слованом» из Либереца.

Стал известен стартовый состав «Гента» на матч. Форвард Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут, защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус остались на скамейке запасных.

Состав «Гента»: Гент – Руф, Ботака, Кастро-Монтес, Ханче-Ольсен, Маррех, Букари, Кумс, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна, Кляйндинст, Яремчук.