Яремчук – в основе Гента на матч со Слованом

Игорь Пластун и Роман Безус остались в запасе

  • 22.10.2020 21:26
  • 449 просмотров
  • 1 комментарий
Яремчук – в основе Гента на матч со Слованом
© ФК Гент. Роман Яремчук

Сегодня, 22 октября «Гент», за который выступают сразу три игрока сборной Украины, в первом туре Лиги Европы на выезде сыграет со «Слованом» из Либереца.

Стал известен стартовый состав «Гента» на матч. Форвард Роман Яремчук выйдет на поле с первых минут, защитник Игорь Пластун и хавбек Роман Безус остались на скамейке запасных.

Состав «Гента»: Гент – Руф, Ботака, Кастро-Монтес, Ханче-Ольсен, Маррех, Букари, Кумс, Нгаде-Нгаджуи, Нуриу Фортуна, Кляйндинст, Яремчук.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 22.10.2020 21:54
    0
    Ну, и, если кому интересно, Шахов и Чигринский в основе АЕКа в матче против Браги
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 22.10.2020 21:54
    0
    Ну, и, если кому интересно, Шахов и Чигринский в основе АЕКа в матче против Браги
    Ссылка
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