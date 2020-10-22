Александр КАРАВАЕВ: «Луческу приводил мне в пример Срну»

Игрок «Динамо» - о том, как стал защитником

  • 22.10.2020 20:09
  • 2224 просмотра
  • 2 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Луческу приводил мне в пример Срну»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Александр Караваев, который начинал карьеру на позиции правого полузащитника, рассказал о том, как переквалифицировался в защитника:

«Первый раз в молодежной сборной в 15 или 16 лет попробовал Александр Головко. Против сборной Германии мы тогда играли. Тогда Гетце играл, точно помню. Мы 0:3 им «сгорели», я еще в свои ворота забил. Такой «удачный» был дебют защитника.

Явный момент был, когда Луческу взял на сборы с «Шахтером». Он меня тоже тогда поставил и приводил пример, что Срна, когда начинал карьеру в «Шахтере», то тоже был полузащитником. Дарио хотел играть в полузащите, а Луческу объяснял и говорил ему играть защитника, и будет все супер.

Как оказалось, Луческу был прав. Глобальное внедрение в крайнего защитника состоялось при Андрее Шевченко. Он открыто в беседе сказал, что среди правых полузащитников сумасшедшая конкуренция».

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Источник — FootballHub

(15 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
      roman75zpr, 22.10.2020 20:39
    +1
    Срна-1,78 (бугай?), Караваев-1,73
    Ссылка
    lenares85
      lenares85, 22.10.2020 20:22
    -1
    Срна был здоровый бугай, а Караваем по габаритам меньше
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 22.10.2020 20:39
    +1
    Срна-1,78 (бугай?), Караваев-1,73
    Ссылка
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