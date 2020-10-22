Александр КАРАВАЕВ: «Луческу приводил мне в пример Срну»

Александр Караваев, который начинал карьеру на позиции правого полузащитника, рассказал о том, как переквалифицировался в защитника:

«Первый раз в молодежной сборной в 15 или 16 лет попробовал Александр Головко. Против сборной Германии мы тогда играли. Тогда Гетце играл, точно помню. Мы 0:3 им «сгорели», я еще в свои ворота забил. Такой «удачный» был дебют защитника.

Явный момент был, когда Луческу взял на сборы с «Шахтером». Он меня тоже тогда поставил и приводил пример, что Срна, когда начинал карьеру в «Шахтере», то тоже был полузащитником. Дарио хотел играть в полузащите, а Луческу объяснял и говорил ему играть защитника, и будет все супер.

Как оказалось, Луческу был прав. Глобальное внедрение в крайнего защитника состоялось при Андрее Шевченко. Он открыто в беседе сказал, что среди правых полузащитников сумасшедшая конкуренция».