ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам

Украинский игрок «Манчестер Сити» восстановился после травмы

  • 22.10.2020 19:39
  • 1099 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в конце сентября.

«Хорошо вернуться к ребятам», — написал Зинченко, комментируя фото с тренировки.

В текущем сезоне Александр еще не провел ни одного матча за «Манчестер Сити».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s good to be back with the lads

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
      umnuy2, 22.10.2020 20:34
    0
    У него что вся сила в шее что он бережет ее как Кащей безсмертный яйцо с иголкой
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 22.10.2020 20:34
    0
    У него что вся сила в шее что он бережет ее как Кащей безсмертный яйцо с иголкой
    Ссылка
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