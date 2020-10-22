ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в конце сентября.

«Хорошо вернуться к ребятам», — написал Зинченко, комментируя фото с тренировки.

В текущем сезоне Александр еще не провел ни одного матча за «Манчестер Сити».