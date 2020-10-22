ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы, которую он получил в конце сентября.
«Хорошо вернуться к ребятам», — написал Зинченко, комментируя фото с тренировки.
В текущем сезоне Александр еще не провел ни одного матча за «Манчестер Сити».
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Источник — Instagram
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