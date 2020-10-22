Тете - в сборной лучших игроков недели Лиги чемпионов

УЕФА составил сборную лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов, где нашлось место атакующему полузащитнику «Шахтера» Тете.
Игрок помог команде обыграть «Реал» 3:2, забив гол и сделав результативную передачу.
Особенно красивым получился ассист пяткой на Манора Соломона.
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Источник — УЕФА
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