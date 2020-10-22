Тете - в сборной лучших игроков недели Лиги чемпионов

Игрок «Шахтера» здорово себя проявил в 1-м туре

  • 22.10.2020 18:35
  • 2084 просмотра
  • 6 комментариев
Тете - в сборной лучших игроков недели Лиги чемпионов
© twitter.com/FCShakhtar

УЕФА составил сборную лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов, где нашлось место атакующему полузащитнику «Шахтера» Тете.

Игрок помог команде обыграть «Реал» 3:2, забив гол и сделав результативную передачу.

Особенно красивым получился ассист пяткой на Манора Соломона.

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Источник — УЕФА

(13 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 19:30
    0
    Sergey Gribov, 22.10.2020 19:13
    получше виллиана думаю будет
    +
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:24
    0
    в любом случае переживать Шахтёру не за что, если только не поступят бешеное предложение от гранда, отказаться тогда не смогут.
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:13
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 18:41
    Будущая мировая звезда, бриллиант Шахтёра.
    получше виллиана думаю будет
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 22.10.2020 19:07
    0
    Соломон тоже хорош, думаю скоро будут стоить 30 к плюс
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 18:56
    +1
    Пас был шикарный. Тем более что рискнул в такой ситуации, а не где то у флажка. Ну т Соломон прибежал и ударил куда надо.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 18:41
    0
    Будущая мировая звезда, бриллиант Шахтёра.
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:13
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.10.2020 18:41
    Будущая мировая звезда, бриллиант Шахтёра.
    получше виллиана думаю будет
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 18:56
    +1
    Пас был шикарный. Тем более что рискнул в такой ситуации, а не где то у флажка. Ну т Соломон прибежал и ударил куда надо.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 19:30
    0
    Sergey Gribov, 22.10.2020 19:13
    получше виллиана думаю будет
    +
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:24
    0
    в любом случае переживать Шахтёру не за что, если только не поступят бешеное предложение от гранда, отказаться тогда не смогут.
    Ссылка
    Олег Петюк
    online
      Олег Петюк, 22.10.2020 19:07
    0
    Соломон тоже хорош, думаю скоро будут стоить 30 к плюс
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 18:41
    0
    Будущая мировая звезда, бриллиант Шахтёра.
    Ссылка
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