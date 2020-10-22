ФОТО. Триумфаторы. Шахтер вернулся в Украину и получил выходной

Команда вернулась в отличном настроении

  • 22.10.2020 16:27
  • 145 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Триумфаторы. Шахтер вернулся в Украину и получил выходной
© twitter.com/fcshakhtar

Сегодня «Шахтер» вернулся в Киев из Мадрида, где накануне команда Луиша Каштру сенсационно обыграла «Реал» 3:2 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Четверг объявлен выходным днем, но также сегодня в планах команды обязательное после возвращения из Испании тестирование на коронавирус.

В пятницу подопечные Луиша Каштру проведут тренировку, а уже в субботу состоится календарный матч чемпионата Украины – в 7-м туре «горняки» встретятся с полтавской «Ворсклой» на стадионе имени Банникова в Киеве.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 16:29
    -1
    Гордость Украины, браво ребята!
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