ФОТО. Триумфаторы. Шахтер вернулся в Украину и получил выходной

Сегодня «Шахтер» вернулся в Киев из Мадрида, где накануне команда Луиша Каштру сенсационно обыграла «Реал» 3:2 в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Четверг объявлен выходным днем, но также сегодня в планах команды обязательное после возвращения из Испании тестирование на коронавирус.

В пятницу подопечные Луиша Каштру проведут тренировку, а уже в субботу состоится календарный матч чемпионата Украины – в 7-м туре «горняки» встретятся с полтавской «Ворсклой» на стадионе имени Банникова в Киеве.