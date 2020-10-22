Роналду все еще болен коронавирусом. Матч с Барселоной под вопросом

По информации португальских СМИ, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прошел еще один тест на коронавирус, который снова показал позитивный результат.

Впервые о болезни игрока стало известно 13-го октября.

Роналду пропустил матч чемпионата Италии, а также поединок Лиги чемпионов против «Динамо» Киев, но в клубе рассчитывали, что игрок сможет вернуться к предстоящему матчу Серии A и игре Лиги чемпионов против «Барселоны».

Туринский клуб не дает комментариев. В «Ювентусе» заявили, что проинформируют только о негативном тесте.