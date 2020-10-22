Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Надеемся на скорое возвращение Малиновского»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский из-за травмы пропустил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, однако наставник Джан Пьеро Гасперини рассчитывает на быстрое восстановление игрока.

«Миранчук пропустил месяц и вернулся только недавно, не успев еще как следует влиться в команду. Восстановился Йосип Иличич, а также надеемся на скорое возвращение Малиновского».

«Когда вернется Сэм Лэммерс, то в плане линии атаки все будет нормально», - сказал Гасперини.

В новом туре чемпионата Италии команда сыграет против «Сампдории».