Украина футбольная. Дебютная победа Яковенко

23 октября в 00:20 на XSPORT выйдет очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступит известный футбольный тренер Владимир Пятенко.
В выпуске:
- лидеры синхронно выигрывают, «Полесье» идет без поражений
- Яковенко дебютирует с победы, надежная игра Когут в Николаеве;
- «Агробизнес» планирует построить собственный стадион.
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Источник — ПФЛ
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